Fotografenmeisterin Gisela Saray zeigt ihre Aufnahmen vom Mansfelder Land ab 26. Juni in der Stadtinformation in Mansfeld.

Mansfeld/MZ. - Umdekoriert wird in der Stadtinformation Mansfeld: Die nächste Ausstellung steht ins Haus. Die Schau „Bergbauimpressionen im Mansfelder Land – eine Fotoausstellung von Gisela Saray“ soll kommenden Mittwoch, 26. Juni, um 11 Uhr eröffnet werden.

Das berufliche Wirken der Fotografin war über Jahrzehnte eng mit dem Mansfelder Land verbunden. Die gebürtige Ahlsdorferin, die inzwischen in Halle lebt, absolvierte zunächst unter anderem im Fotogeschäft Ludenia in Eisleben ihre Fotografenlehre.

Kurze Zeit später qualifizierte sie sich zur Handwerksmeisterin. In den Jahren von 1974 bis 1991 war Saray ganz nah dran am Geschehen im Braunkohlenkombinat „Gustav Sobottka“ in Amsdorf, wo sie als Fotografin arbeitete.

Luftaufnahmen mit Hubschrauber

Im Laufe ihres Berufslebens fertigte Saray unter anderem Dokumentationen an. Sie stellte ihre Fotografien in Ausstellungen in Eisleben und Halle einem breiten Publikum vor. Nach der Wende eröffnete Saray als selbstständige Fotografenmeisterin ein eigenes Geschäft in Röblingen. So war die heute 72-jährige Ruheständlerin auch vielen Einwohnern aus dem Seegebiet durch ihre Kinder-, Familien- und Porträtfotos bekannt.

Für ihre Industriefotografien aus der Vogelperspektive setzte sich Saray oftmals in ein Flugzeug oder einen Hubschrauber. Sie fotografierte in luftiger Höhe auch auf Industrieschornsteinen oder Windkrafträdern. Aufnahmen entstanden zudem in engen Räumen wie Kesselanlagen oder unter Tage im Bergbau.

›› Die Mansfelder Stadtinformation befindet sich gegenüber der Stadtkirche in der Junghuhnstraße 2.