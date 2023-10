In seinem Fotokalender zeigt Ralph Hinterkeuser Ausstellungen und Sammlungen in Mansfeld-Südharz aus einer besonderen Perspektive.

Mansfeld/MZ - Seit sieben Jahren wohnt Ralph Hinterkeuser nun bereits in Mansfeld-Südharz. Und obwohl der Fotokünstler davor beinahe zwei Jahrzehnte in Berlin-Neukölln gelebt hat, kann er sich über sein neues Zuhause nicht beschweren. Ganz im Gegenteil. Die Natur sei wunderschön und die Gegend zwar ruhig, aber dennoch interessant, erzählt der 64-Jährige. Für ihn war klar: Entweder in einer pulsierenden Metropole leben oder auf dem Land. Und so suchte er, als ihm der Großstadtlärm zu viel wurde, gezielt nach Orten, die „abseits der Durchfahrtstrecken“ liegen – und fand nach etwa zwei Jahren Molmerswende. Dass er seinem Beruf, der Fotografie, auch hier nachgehen kann, zeigt sein neuer Kalender.