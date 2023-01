Forst will sich um Arboretum in Annarode kümmern - doch nicht allein

Hohe finanzielle Kosten veranlassten die Stadt Mansfeld, den Nutzungsvertrag auslaufen zu lassen. Der Landesforstbetrieb will sich kümmern, stößt aber auch an seine Grenzen.

Symbolfoto - Blick auf das Arboretum in Annarode.

Annarode/MZ - Seiner Verantwortung für das Arboretum in Annarode will der Landesforstbetrieb Süd auch in Zukunft gerecht werden. Das versichert Leiter Holger Koth auf Anfrage der MZ. „Von unserer Seite besteht die Absicht, das Arboretum mit Unterstützung der Gemeinde fortzuführen“, sagt er.