Die Feuerwehr ist Dienstagabend zu einem Garagenbrand in Gerbstedt ausgerückt.

Feuerwehr rückt zu Garagenbrand in Gerbstedt aus

Symbolfoto - Die Feuerwehr ist Dienstagabend zu einem Garagenbrand in Gerbstedt ausgerückt.

Gerbstedt/MZ. - Zu einem Garagenbrand ist die Feuerwehr am Dienstagabend in Gerbstedt ausgerückt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, das laut ersten Erkenntnissen durch einen technischen Defekt eines Gerätes ausgelöst wurde, so die Polizei.

Durch den Brand wurde ein Anhänger vollständig und eine Simson S 50 teilweise beschädigt. Weitere Fahrzeuge konnte der Besitzer rechtzeitig in Sicherheit bringen, heißt es weiter.