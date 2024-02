Kicken für den guten Zweck FC Hettstedt veranstaltet Benefizturnier für den Tierpark Walbeck und den Verein Herzensangelegenheiten

Der FC Hettstedt will den Tierpark in Walbeck und den Verein Herzensangelegenheiten unterstützen. Dafür soll am am 16. Juni ein Benefizturnierauf dem Sportplatz am „Latsch“ stattfinden. Was die Besucher erwartet.