Ersatz für abgerissenes Baumhaus in Möllendorf geplant

Möllendorf

Die Überraschung ist gelungen: Lieven Müller, Ortsvorsteher in Möllendorf, kann für sein Dorf mit 896,96 Euro aus dem traditionellen Kalenderverkauf der Sparkasse rechnen. Die Volksbank bedenkt Möllendorf zudem mit einer Spende in Höhe von 500 Euro. Wofür die Mittel eingesetzt werden, steht bereits fest. Ein Stelzenhaus für die Kinder und Jugendlichen des Ortes soll gekauft werden. Den Kindern soll es Ersatz für das alte Baumhaus in einer Linde in Blumerode sein, das nach Kritik von Naturfreunden in der Vergangenheit aus Sicherheits- und Naturschutzgründen sowie rechtlichen Gründen demontiert werden musste.

Mit dem geplanten Bau des Stelzenhauses will Ortsvorsteher Müller ein Kinder-Sozial-Projekt starten. „In erster Linie geht es mir darum, dass das Stelzenhaus nicht nur einfach schnöde hingestellt wird“, sagt er. Die Mädchen und Jungen sollen sich aktiv beteiligen. Das Stelzenhaus wird Müller zufolge das Grundgerüst für das neue Baumhaus bilden, das die Kinder ganz nach ihren Vorstellungen gestalten und erweitern können.

„Es ist quasi der Baum“, erklärt er. Alles andere liege in der Hand der jungen Leute. Sie könnten ihr neues Baumhaus bemalen und vergrößern. Das Material will die Gemeinde bereit stellen. Der Ortsvorsteher hofft, dass sich mit dem Stelzenhaus in Möllendorf die allgemeine Aufregung um das ehemalige Baumhaus im Ortsteil Blumerode legt. Vor seinem Abriss war eine öffentliche Diskussion darüber entbrannt, sogar Unterschriften zum Erhalt wurden gesammelt. Kinder hatten das schon seit Jahren existierende und in Vergessenheit geratene Baumhaus für sich entdeckt. Sie schlugen zusätzliche Bretter ins Holz, um das Haus zu vergrößern. Für das Material gaben sie unter anderem ihr Taschengeld aus. (mz/Daniela Kainz)