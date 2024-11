Mansfeld/MZ/bth. - Ein Verkehrsunfall mit einem 58-jährigen Radfahrer ereignete sich am Freitag in der Möllendorfer Dorfstraße in Mansfeld. Der Mann war auf der Kreisstraße 2335 in Richtung Möllendorf unterwegs, als er stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Eine weiterführende Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Polizei stellte fest, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde daraufhin entnommen. Gegen den Mann werde nun ermittelt, so ein Polizeisprecher.