Neues Wind-an-Land-Gesetz der Bundesregierung kann sich auf die Einheitsgemeinde Stadt Gerbstedt auswirken. Wie die Stadträte das Heft des Handelns in der Hand behalten wollen. Und warum mehr Windräder auch gut sein können.

Windenergie in der Stadt Gerbstedt

Gerbstedt/MZ. - Die Planung von zehn neuen, über 200 Meter hohen Windenergieanlagen sorgt normalerweise für einen Aufschrei in den Kommunen, auf deren Flächen sie in Aussicht gestellt werden. Doch sowohl der Ortschaftsrat der Stadt Gerbstedt als auch der Bauausschuss empfehlen sogar dem Stadtrat der Einheitsgemeinde Gerbstedt eine Änderung des Flächennutzungsplans aufzustellen und so den Weg für neue, große Windenergieanlagen auf dem Gebiet der Einheitsgemeinde zu ebnen. Wie das kommt?