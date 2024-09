20 Punkte auf der Tagesordnung Entlastung ist überfällig - Verkehr auf der B 86 in Mansfeld beschäftigt den Stadtrat

In Mansfeld will man den hohen Durchgangsverkehr nicht länger hinnehmen. Wie das Problem kurzfristig gelöst werden soll und welche Themen neben dem Mühlenbad in Großörner und dem Hochwasserschutz noch besprochen wurden.