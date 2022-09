Energiepauschale für Nutzung von Sportstätten soll in Arnstein kommen

Aufgrund der Mehrbelastung soll es eine Energiepauschale für die Nutzung der Gebäude, wie Dorfgemeinschaftshäuser und Sportstätten, geben und diese in Form einer Satzung festgehalten werden.

Quenstedt/MZ - Die Energiekosten beschäftigen auch die Einheitsgemeinde Stadt Arnstein und lassen diese vor allem einen kritischen Blick auf die kommunalen Einrichtungen werfen. „Wir rechnen mit einem Zuschlag von 40 bis 50 Prozent im Haushalt für die Bewirtschaftungskosten“, sagte Bürgermeister Frank Sehnert (parteilos) im Bauausschuss.

Aufgrund der Mehrbelastung soll es eine Energiepauschale für die Nutzung der Gebäude, wie Dorfgemeinschaftshäuser und Sportstätten, geben und diese in Form einer Satzung festgehalten werden. Die soll Mitte Oktober wirksam werden und vorerst bis Ende April 2023 gelten. „Die Zusatzkosten können wir nicht ausgleichen, aber es ist ein kleiner Beitrag“, sagte Sehnert. Der Stadtrat wird in seiner Sitzung am Donnerstag, 29. September, 17 Uhr, darüber entscheiden.