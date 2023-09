Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hettstedt/MZ - In Hettstedt stehen Neukalkulationen der Beiträge für die Kita- und Hortplätze an, was die Eltern hellhörig werden lässt. „Wir wollen von Beginn an bei der Debatte dabei sein und dass die Stadträte uns zuhören“, machte Tina Haarnagel, stellvertretende Gemeindeelternvertreterin der Hettstedter Kitas, zur Stadtratssitzung deutlich.