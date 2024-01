Die Einwohnerzahlen der Einheitsgemeinde sinken - um zehn Prozent in zehn Jahren. Was getan werden kann, um das Leben für die Familien attraktiver zu gestalten.

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Gerbstedt/MZ. - Wirft man einen Blick auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Einheitsgemeinde Gerbstedt, so sind die Aussichten alles andere als rosig. Denn die Bevölkerung ist in neun der vergangenen zehn Jahre geschrumpft. Seit 2014 von 7.537 auf nur noch 6.792 Einwohner. Damit hat die Gemeinde in zehn Jahren 9,9 Prozent seiner Bevölkerung verloren. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum ist die Bevölkerungszahl von Hettstedt lediglich um 6,4 Prozent gesunken, die von Eisleben um 6,1 Prozent.