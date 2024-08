Einen Großeinsatz der Feuerwehren hat es am späten Donnerstagabend in Hettstedt gegeben. Einsatzkräfte lassen aufgrund starker Rauchentwicklung umliegende Blöcke räumen.

Drei Wohnungen gehen in Hettstedt in Flammen auf

Hettstedt - Großeinsatz für die Feuerwehr in Hettstedt: In einem Mehrfamilienhaus in der Novalisstraße, das laut Polizei derzeit saniert wird, standen kurz vor 23 Uhr am Donnerstagabend drei leerstehende Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss in Flammen.