Welfesholz/MZ/bth - Drei Menschen wurden am Samstag bei einem Unfall nahe Welfesholz schwer verletzt. Wie von der Polizei zu erfahren war, kollidierten am Samstag gegen 9.43 Uhr zwei Pkw auf der Landesstraße 158 zwischen dem Kreisverkehr Welfesholz und Gerbstedt. Dabei wurden drei Personen so schwer verletzt, dass sie zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Die Feuerwehr war am Unfallort im Eisnatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Ein drittes Fahrzeug wurde durch Fahrzeugteile beschädigt. Zur Unfallaufnahme und Bergung musste die L158 für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden.