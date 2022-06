Dieseldiebstähle und Tankbetrug nehmen in Mansfeld-Südharz zu - Hettstedter Raum besonders betroffen

Vor allem der Diebstahl von Sprit hat aufgrund der hohen Benzin- und Dieselpreise in den vergangenen Wochen zum Teil stark zugenommen.

Symbolfoto - Zahl der Diesel-Diebstähle in Mansfeld-Südharz ist gestiegen

Eisleben/Sangerhausen/Hettstedt/MZ - Der drastischste Fall ereignete sich Anfang Juni: Auf einer Baustelle in Wansleben am See brachen Unbekannte die Baustellencontainer und drei Fahrzeuge beziehungsweise Baumaschinen auf. Aus den zwei Lkw zapften sie je rund 750 Liter Diesel ab, aus der Arbeitsmaschine zusätzlich 300. Zudem nahmen sie aus zwei Materialcontainern Arbeitsgeräte wie Dieselpumpen, Stromaggregate, Kupferkabel, Funkgeräte, Computertechnik und vieles mehr mit. Der betroffenen Firma entstand ein Schaden von insgesamt über 20.000 Euro. Fälle auf Baustellen wie dieser häufen sich gegenwärtig bundesweit.