Hettstedt/MZ - Von einer Baustelle in Hettstedt haben Unbekannte zwei Rüttelplatten entwendet. Die Rüttelplatten waren zusätzlich gegen Wegnahme gesichert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Außerdem brachen die unbekannten Täter mehrere Baucontainer auf der Baustelle auf. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt, so die Polizei.