Die Burg am Kinderhaus Tiegel wächst

Der neue Abenteuerspielplatz auf dem Gelände des Kinderhaus Tiegel in Hettstedt wächst sichtlich.

Hettstedt - - Der neue Abenteuerspielplatz im Kinderhaus Tiegel ist nicht zu übersehen. Meterhoch ragt ein grauer Burgturm auf der Wiese vor dem Kinderhaus in die Höhe. Dabei ist das Skulpturenkonstrukt noch lange nicht fertig und wird weiter wachsen. Eine Burgküche, ein Drachenkopf, eine Hängebrücke und Kletternetze werden in den kommenden Wochen noch an- und eingebaut. „Wir werden wahrscheinlich im September damit fertig“, sagt Anja Libeau, Leiterin des Kinderhauses Tiegel.

Ob das Datum gehalten werden kann, sei aber unklar. Eine Verzögerung gab es bereits aufgrund des Wetters. Beim letzten starken Regen konnten die Burgenbauer nicht weiterarbeiten, erzählt Libeau. „Wir merken auch die Probleme und Lieferschwierigkeiten bei einzelnen Materialien“, ergänzt sie. So fehlten aktuell zum Beispiel der Fallschutzsand und die Hängematten für die kleinere Spielburg der Tagesgruppe Rasselbande, die sich im hinteren Teil des Grundstücks befindet. Die Tagesgruppe gehört ebenso wie das Kinderhaus Tiegel zum Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz.

Bestellt wurden die fehlenden Materialien bereits vor Wochen. Die kleine Burg selbst - die mit der großen und dem Drachen am Ende ein Ganzes bilden soll - ist schon fertig. In Blau gestrichen und mit farbigen Mosaiken beklebt, leuchtet sie von weitem.

Künstlerin freut sich über Hilfe der Kinder

Entworfen und gefertigt wurden die Skulpturen von Jana Wolf, einer Künstlerin aus Penzlin (Mecklenburg-Vorpommern), die seit vielen Jahren Spiellandschaften mit meterhohen, fantasievollen Figuren baut und gestaltet. „Die Kinder haben mir beim Bekleben der Mosaike geholfen“, erzählt sie von den Arbeiten mit der Tagesgruppe. Diese Zusammenarbeit zwischen den Kindern und der Künstlerin sei auch nicht unüblich, sondern sogar von ihr selbst so gewollt. „Es ist schön, wenn sie sich einbinden können“, sagt Wolf.

Bereits im Vorfeld wurden Motive und Ideen zum Abenteuerspielplatz mit den Kindern gemeinsam ausgesucht. Auch bei den bevorstehenden Arbeiten an der großen Burg können die Kinder, wenn sie möchten, mit anpacken. Aktuell fertigt Jana Wolf noch die zwei Dächer für die Türme an - allerdings im heimischen Penzlin, um sie dann fertig auf die Burg zu montieren. „Das ist einfacher, als sie in der Höhe zu bekleben“, sagt die Künstlerin.

Leon und Greta (v.li.) begutachten die Skulptur im Bereich der Tagesgruppe. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Gespannt beobachten derweil die Ferienkinder, wie der Skulpturenspielplatz wächst. „Das gefällt mir schon gut. Vor allem freue ich mich auf die Hängematten. Da kann man im Schatten entspannen“, sagt die elfjährige Greta. Leon (12) fiebert hingegen der Burgküche entgegen. Die wird als Ersatz für die alte Matschküche aufgebaut, die bei den Kindern besonders beliebt war. „Es ist schön, dass wir dann wieder was Neues zum Spielen haben“, sagt Leon.

Viele Spenden für Spielplatz eingegangen

Der neue Spielplatz ist notwendig geworden, weil der alte sichtlich in die Jahre gekommen war. Die Holzgeräte, die über 30 Jahre alt waren, waren stellenweise gerissen und abgesplittert. Bereits vor zwei Jahren starteten deswegen die Planungen für einen neuen Spielplatz. Dabei stieß Kinderhausleiterin Anja Libeau zufällig auf ein Prospekt von Künstlerin Jana Wolf und war sofort begeistert von den Skulpturen.

Insgesamt 125.000 Euro kostet der neue Spielplatz. Neben Eigenmitteln fließen auch jede Menge Spenden- und Fördergelder in das Projekt. Im vergangenen Jahr gab es 90.000 Euro aus dem Zukunftsfonds des Landkreises. Weitere 8.000 Euro Spendengelder kamen unter anderem von der Abellio Rail GmbH, der Axel-Hunsinger-Stiftung und der Firma Elektromontage aus Gerbstedt. (mz)