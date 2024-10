Dachstuhl von Wohnhaus fängt in Sandersleben Feuer

Ein Fahrzeug der Feuerwehr. Die war am Donnerstag mit einem Großaufgebot in Sandersleben im Einsatz.

Sandersleben - Das hätte böse ausgehen können: Bei Dacharbeiten an einem Wohnhaus in Sandersleben hat am Donnerstag ein Teil eines Dachstuhls Feuer gefangen.