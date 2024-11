Noch bis zum 19. November können sich Bewerber für das Bürgermeisteramt in Mansfeld melden. Parallel zur Bürgermeisterwahl werden in mehreren Ortsteilen auch Ergänzungswahlen für die Ortschaftsräte stattfinden.

Bürgermeisterwahl in Mansfeld: Bewerbungsfrist endet am 19. November

Symbolfoto - Noch bis zum 19. November können sich Bewerber für das Bürgermeisteramt in Mansfeld melden.

Mansfeld/MZ. - Aktuell läuft die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Mansfeld. Noch bis zum 19. November besteht für Interessenten die Gelegenheit, sich zu melden. Neben Amtsinhaber Andreas Koch (Freie Bürger Mitteldeutschland) hat inzwischen ein zweiter Bewerber seine Unterlagen bei der Stadtverwaltung eingereicht: Reiner Kretschmann, der AfD-Fraktionsvorsitzende im Mansfelder Stadtrat.

Bürgermeisterwahl in Mansfeld findet im Januar statt

Nach aktuellen MZ-Informationen wurden noch von einer weiteren Interessentin die Bewerbungsunterlagen abgeholt. Lisa Mertens aus Vatterode möchte als Einzelbewerberin zur Bürgermeisterwahl antreten. Sie will jetzt die erforderlichen 72 Unterstützerunterschriften sammeln, um ihre Unterlagen abgeben zu können.

Die Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld soll am 26. Januar des nächsten Jahres stattfinden. Die Einwohner werden zur Abstimmung gebeten, weil die reguläre, sieben Jahre währende Amtszeit von Koch zum 1. Mai des nächsten Jahres endet. Als Termin für eine erforderliche Stichwahl um den hauptamtlichen Posten des Bürgermeisters wurde von der Stadtverwaltung der 16. Februar festgelegt.

Kandidaten stellen sich öffentlich vor

Bevor die Wähler an die Urnen treten, findet eine öffentliche Vorstellungsrunde aller Kandidaten statt. Das sieht der Gesetzgeber vor. Der Termin für diese Veranstaltung steht gegenwärtig noch nicht fest, soll Hauptamtsleiter Marco Sommer zufolge aber demnächst festgelegt und öffentlich bekannt gegeben werden.

Parallel zur Bürgermeisterwahl in Mansfeld werden in mehreren Ortsteilen auch Ergänzungswahlen für die Ortschaftsräte stattfinden. Betroffen sind Annarode, Biesenrode, Abberode, Braunschwende und Piskaborn. Dort standen zur vergangenen Kommunalwahl im Sommer nicht ausreichend Kandidaten für diese ehrenamtliche Tätigkeit zur Verfügung, um die Gremien komplett zu besetzen.

Hauptamtsleiter Sommer zeigt sich gegenüber der MZ jedoch zuversichtlich, dass die Besetzung im zweiten Anlauf gelingen wird. Er hat bereits erste Rückmeldungen aus einigen Ortschaften erhalten, wo Interessenten ihre Bereitschaft zur Wahl erklärt haben. In anderen Ortschaften, in denen das nicht der Fall ist, soll noch einmal für die ehrenamtliche Mitarbeit in den Ortschaftsräten geworben werden.