Bürgermeisterwahl in Arnstein: Was Kandidat Frank Fischer aus Quenstedt bewegen will

Frank Fischer aus Quenstedt tritt als Einzelkandidat bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt Arnstein an. Als einer der Initiatoren des Vorharzer Dreiländereckpfads hat er an der Burg Arnstein eine Stempelstelle errichtet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quenstedt/MZ - Arnstein zu einer liebens- und lebenswerten Stadt zu machen, das sei sein Motto, sagt Frank Fischer. „Und, dass die Leute das auch so sehen. Wir leben in einer wunderschönen Gegend“, ergänzt der 60-jährige Quenstedter. Fischer tritt zur Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde am 24. September als Einzelkandidat an und ist einer von insgesamt vier Kandidaten.