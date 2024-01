Die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Walbeck wurden 2023 zu insgesamt 37 Einsätzen gerufen. Welche Bilanz sie zieht.

Walbeck/MZ. - Seit zwei Wochen kämpfen Feuerwehren aus Mansfeld-Südharz gemeinsam mit unzähligen Helfern gegen das Hochwasser. So auch die Einsatzkräfte aus Walbeck, die mit acht Mann an Silvester in Oberröblingen waren, um aus Sandsäcken einen Schutzwall zu errichten. Einer von insgesamt 37 Einsätzen, die die Wehr im Jahr 2023 absolviert hat – und damit zwölf mehr als im Jahr zuvor, teilt Mario Adlich mit. Und der stellvertretende Wehrleiter hat noch mehr Fakten und Zahlen aus dem zurückliegenden Jahr parat.