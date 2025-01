In Hettstedt ist die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus gerufen worden.

Hettstedt/MZ. - Am Dienstagnachmittag ist in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Wilhelmstraße in Hettstedt ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, konnte die ausgerückte Feuerwehr nicht verhindern, dass ein Zimmer im Dachgeschoss vollständig ausbrannte. Personen wurden nicht verletzt, die betroffene Wohnung ist jedoch zur Zeit nicht bewohnbar. Die Bewohner werden vorübergehend anderweitig untergebracht, heißt es dazu weiter. Der Schaden wir auf rund 20.000 Euro geschätzt, die Brandursache ist noch unklar.