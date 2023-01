Pkw-Anhänger geht in Flammen auf

Die Feuerwehr ist am Freitagabend in die Thondorfer Straße in Hettstedt gerufen worden. Dort brannte ein Pkw-Anhänger. Das Fahrzeug war offenbar als gestohlen gemeldet.

Hettstedt - Ein mysteriöses Feuer beschäftigt die Kripo in Hettstedt: In der Thondorfer Straße brannte am Freitagabend gegen 20 Uhr Unrat auf einem Pkw-Anhänger. Die freiwillige Feuerwehr aus dem Ortsteil Burgörner löschte die Flammen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.