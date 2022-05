Blick hinter die Kulissen: Wie Sandra Schlichting ihren Traum vom Tortengeschäft in Hettstedt wahr machte

Sandra Schlichting betreibt seit neun Jahren ihren Laden „Sandras Süßes Törtchen“ in Hettstedt.

Hettstedt/MZ - Kurz nach fünf Uhr steht Sandra Schlichting in ihrem Laden in Hettstedt. Die Küchenmaschine rührt einen Teig nach dem anderen, während die 46-Jährige die Dekorationen vorbereitet. Ein Dutzend Kuchen muss fertig werden. „Wenn Einschulungen anstehen, sind es auch mal bis zu 40 Torten in zwei Tagen. Dann fange ich aber schon morgens um vier Uhr an“, sagt Schlichting.