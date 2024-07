Armani befindet sich im Tierheime in Eisleben.

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Hunde, Katzen, Kaninchen, Vögel und manchmal auch Pferde: In den Tierheim landen regelmäßig Vier- und gefiederte Zweibeiner. Die meisten von ihnen, weil ihre Besitzer sie aus privaten Gründen abgeben oder versterben, aber auch, weil manche Menschen die Tiere einfach aussetzen. Es gibt aber auch jene Fälle, in denen Hunde ihren Besitzern weggenommen und in Tierheimen sichergestellt werden müssen. Diese Hunde sind aufgrund von Beißvorfällen auffällig geworden.