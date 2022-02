Bau an Mansfelder Schulanbau gestoppt

Mansfeld - - Die Großbaustelle am Schulstandort Mansfeld ist verwaist. Zurzeit werden keine weiteren Arbeiten am neuen Mehrzweckgebäude ausgeführt. „Wir haben gemeinsam entschieden, einen Baustopp auszusprechen. Die Arbeiten aller Gewerke ruhen gegenwärtig“, sagt Carina Senft, Bauamtsleiterin in der Stadtverwaltung. Dieser Schritt fiel den Verantwortlichen nicht leicht. Die Umstände ließen der Kommune keine andere Wahl.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Gratis testen Jetzt registrieren und 3 exklusive MZ+ Artikel gratis lesen. Artikel Gratis Winter-Spezial 2 Monate MZ+ zum Vorteilspreis von nur 2 €/Monat lesen. 2 Monate für 2 €/Monat* 6 Monate nur 3,99€/MON MZ+ im 1. Monat gratis und anschließend 6 Monate zum Vorteilspreis lesen. 0,00 €/1. Monat** * nach dem Angebotszeitraum dann für 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. **ab dem 8. Monat 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.