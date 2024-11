Im Motorraum eines Pkw ist während der Fahrt in Mansfeld ein Feuer ausgebrochen.

Auto fängt während der Fahrt in Mansfeld Feuer

Symbolfoto

Mansfeld/MZ. - Schreck für eine Pkw-Fahrer in Mansfeld: Während der Fahrt auf der Hettstedter Straße ist am Donnerstagabend im Motorraum seines Wagens ein Feuer ausgebrochen. Der Mann brachte das Auto zum Stehen und bekämpfte den Brand mit einem mitgeführten Feuerlöscher, ehe die örtliche Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde dabei niemand, am Wagen entstand laut Polizei rund 2.000 Euro Schaden.