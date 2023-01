Ausstellung „Schockraum“ der Polizei bewegt die Schüler in Hettstedt

Die Polizei zeigt mit der Ausstellung „Schockraum“ an der Anne-Frank-Schule Hettstedt Bilder von verheerenden Verkehrsunfällen.

Hettstedt/MZ - Mit Bildern von Unfällen und schwerst verletzten Menschen hat die Polizei eine Ausstellung in der Ganztagsschule „Anne Frank“ in Hettstedt gezeigt. Unter dem Thema „Schockraum“ wurden Fotos nicht nur von Unfällen, sondern auch aus der Intensivstation eines Krankenhauses gezeigt, um die drastischen Auswirkungen von Verkehrsunfällen mit schweren Personenschäden zu verdeutlichen, sagte Grit Kilian-Moritz, Regionalbereichsbeamtin in Hettstedt.