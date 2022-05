Ausschüsse in Hettstedt beraten über Bestattungskultur

Friedhof in Hettstedt in der St. Jakobistraße. Halbanonyme Grabstätte auf den Friedhof.

Hettstedt/MZ - In der kommenden Woche startet ab Dienstag, 31. Mai, die nächste Beratungsrunde zur Ausrichtung der Friedhofslandschaft in Hettstedt. Dann setzen sich die Ausschussgremien der Stadt mit der neuen Beschlussvorlage auseinander. Die beinhaltet einen Grundsatzbeschluss zur Entwicklung der Friedhöfe. Die CDU/BSH/Feuerwehr-Fraktion hatte diesen nach der letzten Beratungsrunde eingereicht. Denn bereits seit einigen Monaten wird das Thema in den Gremien diskutiert.