Auf welche Höhepunkte Pfarrer Sebastian Bartsch aus 25 Dienstjahren zurückschaut

Die Jakobi-Gemeinde in Hettstedt ist sein Zuhause. Besonders die Seelsorge liegt dem Geistlichen am Herzen.

25 Jahre ist Pfarrer Sebastian Barsch schon in Hettstedt aktiv. Im Hintergrund ist der Altar mit dem Heiligen Jakobus zu sehen.

Hettstedt/MZ - Seit über zwei Jahrzehnte arbeitet Sebastian Bartsch schon in der Sankt Jakobi-Kirche der Kupferstadt. Höhepunkte gab es genug, aber zwei Momente sind dem Geistlichen besonders im Gedächtnis geblieben: „Zum einen, als wir die neue Kirchturmglocke bekommen haben. Und zum anderen, als wir das Konzert der Landesregierung ausrichten durften und Reiner Haseloff hier in Hettstedt war“, erinnert sich Bartsch. Insgesamt möge er aber alles an seinem Beruf.