Anna und Gerhard Burkhardt aus Gorenzen feiern Eiserne Hochzeit: Was ist ihr Rezept für eine glückliche Ehe?

Gorenzen/MZ - „Diese oder keine!“ Als Gerhard Burkhardt zum ersten Mal seine Anna im Hettstedter Walzwerk sah, war es um ihn geschehen. Auch sie wusste schnell, dass er der richtige Mann fürs Leben ist. Die beiden sind mittlerweile 65 Jahre verheiratet und feiern jetzt das seltene Fest der Eisernen Hochzeit: Am Mittwoch - ihrem eigentlichen Ehrentag - wurde bereits in kleiner Runde angestoßen. Am Samstag lässt die Familie das Paar in großer Runde in der benachbarten Gaststätte hochleben.