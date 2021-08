Anmeldung erforderlich: Büro des Mietervereins Hettstedt weiter offen

Hettstedt/MZ - Auch nach der Auflösung des Mietervereins Hettstedt ist das Büro in der Carl-Christian-Agthe-Straße 25 weiterhin besetzt, sagt Erdmuthe Henke. „Durch Corona ist die Arbeit leider gebremst worden.“ Dennoch sei man weiterhin vor Ort, versichert Henke. Sie selbst betreut das Büro immer montags und dienstags in der Zeit von 9 bis 10 Uhr. Wie bereits in der Vergangenheit erfolgen die Beratungstermine jeden Mittwoch von 12 bis 16 Uhr.

Nach der Auflösung des Hettstedter Mietervereins im Dezember 2020 hatte der Aschersleber Mieterverein das Büro in der Kupferstadt übernommen. Die Beratung werde daher von deren Mitarbeitern durchgeführt. „Damit der Kollege nicht umsonst nach Hettstedt kommt, muss für diese Zeit eine Anmeldung erfolgen“, sagt Henke. Das ginge per Mail über die Adresse des Aschersleber Mietervereins (mieterverein-asl@t-online.de) oder telefonisch unter 03473/6922. Auch über den telefonischen Kontakt des Hettstedter Büros (03476/851531) können die Beratungstermine vereinbart werden, teilt Henke mit.