Am kommenden Montag beginnen die Bauarbeiten an der Bundesstraße 180 zwischen Walbeck und Quenstedt. Worauf sich Kraftfahrer und Busreisende einstellen müssen.

An der Trasse zwischen Walbeck und Quenstedt wird ab Montag gebaut

Bauarbeiten an der Bundesstraße 80

An der B80 zwischen Walbeck und Quenstedt wird gebaut.

Walbeck/MZ - Am kommenden Montag beginnen die Bauarbeiten an der Bundesstraße 180 zwischen Walbeck und Quenstedt. „Insgesamt werden knapp viereinhalb Millionen Euro in den Um- und Ausbau der rund zwei Kilometer langen Strecke investiert“, heißt es dazu aus dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt.

Lückenschluss zur künftigen Ortsumfahrung

„Damit schließen wir eine Lücke zur künftigen Ortsumfahrung Aschersleben-Quenstedt und schaffen eine durchgängig leistungsfähige und verkehrssichere Trasse zwischen den Autobahnen A 38 und A 36“, erklärte Ministerin Lydia Hüskens (FDP) vor dem Baustart. Nach den Worten der Ministerin flankiere das Vorhaben zwischen Quenstedt und Walbeck den Bau der neuen Ortsumfahrung (B 180n), die Ende nächsten Jahres für den Verkehr freigegeben werden soll.

Geh- und Radweg wird ebenfalls neu gebaut

Was ist genau zwischen Walbeck und Quenstedt geplant? Neben der Straße werde auch ein Geh-/Radweg neu gebaut. Außerdem sollen rund 7.000 Meter Leerrohre für Glasfaser und Telekommunikationsleitungen verlegt werden.

Arbeiten dauern bis Ende Oktober 2025

Die Arbeiten – so ist der Plan – dauern bis Ende Oktober 2025. Solange müsse die B180 zwischen Walbeck und der Kreuzung Quenstedt-Sylda voll gesperrt werden. Der Verkehr wird ab der Kreuzung Thälmannschacht südlich von Siersleben über die Landesstraße 72 (Siersleben-Welfesholz-Sandersleben) auf die L85 über Mehringen nach Aschersleben umgeleitet – analog die Gegenrichtung.

Was auf die Fahrgäste der VGS zukommt

Die Arbeiten tangieren natürlich auch den Busverkehr. Wie die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) informiert, verkehren aufgrund der Straßensperrung die Linien VGS-410 und VGS-411 nach einer Umleitung. Dadurch verlängern sich die Fahrten jeweils um bis zu elf Minuten. Von der Sperrung betroffen sind außerdem die Linien VGS-413 Fahrtnummer 406 und VGS-423 Fahrtnummer 423. Bei diesen Fahrten erfolg der Abfahrtsbeginn jeweils vier Minuten später.

Die Umleitungsfahrpläne der Linien VGS-410, VGS-411, VGS-413 und VGS-423 sind auf der Internetseite der VGS unter www.vgs-suedharzlinie.de veröffentlicht.