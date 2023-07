Ein achtjähriger Junge ist am Sonntagmorgen in Gerbstedt gegen ein geparktes Auto gefahren und hat sich dabei verletzt.

Achtjähriger fährt mit Fahrrad in Auto und verletzt sich

Gerbstedt/dpa - Ein Achtjähriger ist am Sonntagvormittag in Gerbstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) mit seinem Fahrrad versehentlich in ein geparktes Auto gefahren und hat sich dabei verletzt.

Der Junge ist in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. An dem Auto sei ein Sachschaden entstanden.