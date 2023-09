Eine 81-jährige Frau ist in Siersleben bei Abrissarbeiten an einer Grundstücksmauer von einem Betonelement erschlagen worden.

Siersleben/MZ - Tragischer Unfall in Siersleben: Bei Abrissarbeiten an einer Grundstücksmauer ist eine 81-Jährige von einem Betonelement getroffen worden und ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen. Das Teil hatte sich beim Anheben aus dem Greifer eines Baggers gelöst und war auf die Frau gestürzt, so die Polizei. Die Kripo und das Landesamt für Verbraucherschutz ermitteln nun zur Unfallursache.