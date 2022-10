3.147 stimmen für den Erhalt des Hettstedter Standorts

Hettstedt/MZ - Die Onlinepetition zum „Erhalt des Helios-Klinikstandortes Hettstedt in der bisherigen Form“ ist beendet, teilt Volker Soyka, Linken-Stadtrat in Hettstedt und Initiator der Aktion, mit. 3.147 Unterschriften sind dabei in den vergangenen Wochen zusammengekommen. Soyka hatte die Petition im Juli gestartet, um eine Resolution des Hettstedter Stadtrats zum Klinkerhalt zu unterstützen und den Bürgern gleichzeitig eine Stimme zu geben.