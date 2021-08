2.500 Kunden in Hettstedt von Stromausfall betroffen

Hettstedt/MZ - Am Dienstagmittag ist es im Stadtgebiet von Hettstedt zu einem Stromausfall gekommen. Wie Mario Arnold, Geschäftsführer der Stadtwerke Hettstedt, mitteilte, habe ein Bagger bei Straßenbauarbeiten in der Meisberger Straße ein Kabel getroffen und somit zerstört. Ab circa 12.50 Uhr bis 14 Uhr war daraufhin der Strom im II. und III. Wohnkomplex und in weiten Teilen des Stadtzentrums, der Bahnhofstraße, der Eisleberstraße oder auch dem Weinberg komplett ausgefallen. Insgesamt waren 2.500 Kunden der Stadtwerke von dem Zwischenfall betroffen. „Das ist schon nicht unerheblich“, sagt Mario Arnold dazu. Das beschädigte Kabel konnte durch die Mitarbeiter der Stadtwerke aber zügig repariert werden, ergänzt er. Um Folgestörungen zu vermeiden, wird die betroffene Leitung im Nachgang noch einmal geprüft werden müssen, erklärte der Stadtwerkechef.