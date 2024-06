Halle (Saale)/MZ. - Sie mögen vielleicht nicht mehr die Jüngsten sein, aber im musikalischen Sinne alt sehen sie nicht aus, die Rocker von „ZZ Top“. Am Dienstag, 2. Juli, spielen sie im Rahmen ihrer „The-Elevation-Tour“ auf der Freilichtbühne der Peißnitzinsel in Halle. Laut der Konzertagentur „Mawi“ ist es der erste Auftritt der amerikanischen Künstler in Deutschland seit fünf Jahren und zugleich der Auftakt des mitteldeutschen Kultursommers. In den nächsten Wochen werden noch viele große Musiker in Halle erwartet.

