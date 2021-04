Zwei hallesche Ärzte erklären, wie bedrohlich die Lage ist

Ein Jahr Pandemie hat auch im Arbeitsalltag des Universitätsklinikums viel verändert. Nun ist der Betrieb in Gefahr.

Halle (Saale) - „In der Klinik erleben wir Neues, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr“, sagt Daniel Sedding, Direktor der halleschen Universitätsklinik „Innere Medizin III“ (KIM III). Der Professor findet in seinem Tagesplan voller Notfallkonferenzen und Krisenstäbe kurz Zeit, der MZ die Lage seiner Klinik in Corona-Zeiten zu schildern. Von Außen sei die Notsituation des Klinikums nämlich fast unsichtbar. Selbst am Empfang bekäme ein Besucher noch den Eindruck von Normalität. Aber hinter der Fassade knirscht es gewaltig.

Kampf gegen Windmühlen: Universitätsmedizin an ihren Grenzen

Eigentlich läuft die KIM III wie eine über Jahre optimierte Maschine mit eingespielten Teams. Als aber im März letzten Jahres die Pandemie in Deutschland ankam, musste in kürzester Zeit alles neu aufgestellt werden. „Wir haben innerhalb weniger Wochen ein neues Krankenhaus errichtet“, sagt Sedding.

Im Zuge dessen wurden Teile des medizinischen Personals umgeschult sowie Betten für Covid-Erkrankte umgewidmet und neu ausgestattet. Diese Neuzuordnung kostet der Klinik viele Ressourcen. „Wir waren seit jeher ohne Überkapazitäten - jetzt sind wir an der Grenze“, sagt der Klinikleiter.

Prof. Dr. Daniel Sedding Leiter Uniklinikum "Innere Medizin III" Universitätsmedizin Halle

Aber was genau bedeutet es, wenn ein Krankenhaus an der Grenze ist? Es beginnt mit der Erschöpfung des Personals. „Wir engagieren uns mit Haut und Haar“, sagt Sedding, und dennoch würden viele Covid-Patienten nach teils wochenlanger Liegezeit sterben, „es ist ein Kampf gegen Windmühlen.“ Dabei ist die Pflege und Behandlung von Corona-Patienten eine schweißtreibende Arbeit, weil die Erkrankten etwa regelmäßig mit mehreren Leuten gewendet werden müssen. Es ist eine undankbare, psychisch zermürbende Arbeit und nach einem Jahr überlegten laut Sedding viele Kolleginnen und Kollegen, den Job an den Nagel zu hängen.

Klinik kurz davor wegen Überbelastung ihre Notaufnahme zu schließen

Aber nicht nur menschlich bahnt sich im KIM III ein Kollaps an. Nachdem schon nicht alle verschobenen OPs aus der zweiten Welle aufgeholt werden konnten, werden jetzt schon wieder nicht-notwendige Eingriffe nach hinten verlegt. Aber auch das Warten werde nach einer gewissen Zeit gefährlich und könne zu unnötigen, möglicherweise tödlichen Komplikationen führen.

Schließlich seien die „allerheiligsten Ressourcen“, wie Sedding sie nennt, der medizinischen Institution in Gefahr: Man sei kurz davor, dass die Klinik wegen Überbelastung ihre Notaufnahme schließen müsse. Rettungswagen müssten dann längere Wege zu anderen Häusern fahren, welche dann ihrerseits schnell überlastet wären.

„Es könnte passieren, dass ein Rettungswagen herumfahren muss und der Patient stirbt“ sagt Sedding.

Todeszahlen hingen Infektionszahlen etwa drei Wochen nach

Fatal sei weiterhin die schwindende Bereitschaft von Politik und Bevölkerung, die Pandemie im Alltag zu bekämpfen. Die Belastung der Belegschaft, die vollen Betten, die herumirrenden Krankentransporte seien im Stadtbild „unsichtbar“, sagt Sedding. Als Außenstehender bekomme man den Ernst der Lage kaum mit. Gerade das erschwere die Krisenkommunikation enorm.

Aber warum eskaliert die Lage gerade jetzt, wo die Corona-Todeszahlen seit Mitte Januar eher sinken? Seddings Kollege Rafael ist Chef-Epidemiologe an der Universitätsklinik Halle und modelliert dort den Verlauf der Pandemie. „Man muss auf die Infektionen schauen“, sagt er. Die Todeszahlen hingen diesen etwa drei Wochen nach, sogar mehr, wenn es sich um jüngere Intensivpatienten handelt.

Prof. Dr. Rafael Mikolajczyk Direktor Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik Universitätsmedizin

Epidemiologe hat kein Verständnis für Corona-Leugner

Und tatsächlich werden die Betten in Seddings Klinik immer öfter von jüngeren Menschen belegt; die Immunisierung der älteren Mitbürger reiche nicht aus, um die Lage zu entspannen. Die Effekte der Impfungen treten, so Mikolajczyk, nicht schnell genug ein.

Für Zweifel an der Gefahrenlage, etwa durch die Corona-Leugner, hat der Epidemiologe kein Verständnis. Zwar stimme es, dass in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr nicht statistisch auffallend viele Menschen gestorben seien, das liege aber an den Corona-Maßnahmen, den Mammutanstrengungen im Gesundheitswesen sowie dem Rückgang von Verkehrs- und Influenzatoten.

Ärzte des Uniklinikums Halle fordern eine Verschärfung der Kontaktregeln

Im Bundesland erlagen 2020 insgesamt 855 Menschen dem Virus. Mikolajczyk geht davon aus, dass es bis zu achtzehnmal mehr hätten sein können, wenn das Virus frei seinen Lauf genommen hätte. Diese Differenz zeigt an, wie wichtig es ist, der dritten Welle und der noch ansteckenderen Mutante Herr zu werden. „Es wird nicht so sein, dass nichts passiert“, sagt Mikolajczyk. Mit einem erneuten Anstieg der Corona-Opfer sei auf jeden Fall zu rechnen.

Sowohl Sedding als auch Mikolajczyk fordern eine Verschärfung der Kontaktregeln. Und sie plädieren für die Einhaltung der Corona-Maßnahmen. „Mit Akzeptanz für die Einschränkungen retten wir mehr Leben als auf der Intensivstation“, sagt Sedding. (mz/Phillip Kampert)