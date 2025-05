Herzogenaurach - Mit einem öffentlichen Training vor rund 4.000 Fans startet Julian Nagelsmann am Freitagnachmittag in Herzogenaurach den Countdown der Fußball-Nationalmannschaft für das Finalturnier der Nations League. Ein Jahr nach dem bitteren Viertelfinal-K.o. gegen Spanien bei der Heim-Europameisterschaft peilt der Bundestrainer seinen ersten Titelgewinn mit dem DFB-Team an. Es wäre - zwölf Monate vor der WM - ein wichtiger Etappensieg.

Wer sind die Teilnehmer an der Endrunde?

Mit dem Gütesiegel „absolute Weltklasse“ versieht DFB-Sportdirektor Rudi Völler die drei Mannschaften, die sich neben Gastgeber Deutschland für die vierte Final-Four-Endrunde qualifiziert haben. Portugal (2019), Frankreich (2021) und Spanien (2023) sind auch die Nationen, die sich bislang in die Siegerliste des noch jungen UEFA-Wettbewerbs eintragen konnten.

Wie sieht der Spielplan aus?

Die DFB-Auswahl bestreitet am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF/DAZN) in München gegen Portugal mit dem inzwischen 40 Jahre alten Cristiano Ronaldo sowie Bayern-Profi João Palhinha das erste Halbfinale. „Wir werden alles reinwerfen, um den Finaleinzug vor eigenem Publikum zu realisieren“, verspricht Nagelsmann. 24 Stunden später treffen Turnierfavorit Spanien mit Jungstar Lamine Yamal und der WM-Zweite Frankreich mit Torjäger Kylian Mbappé in Stuttgart aufeinander. Die Halbfinalsieger bestreiten am Sonntag, 8. Juni (21.00 Uhr), das Endspiel in München. Die Verlierer spielen in Stuttgart um Platz drei.

Wie sieht es beim DFB-Team personell aus?

Nagelsmann wird wegen zahlreicher Ausfälle seine Startelf im Vergleich zum Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien im März großflächig umbauen müssen. Gleich fünf Akteure, die beim spektakulären 3:3 nach 3:0-Führung in Dortmund aufliefen, fehlen aus Verletzungsgründen: die Abwehr-Asse Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck, Mittelfeldspieler Angelo Stiller sowie die damaligen Torschützen Jamal Musiala und Tim Kleindienst. „Die Ausfälle sind alle extrem bitter“, sagte der Bundestrainer. Auch Kai Havertz fehlt erneut.

Gibt es ein großes Comeback?

Etliche Rückkehrer stehen dafür im 26-Mann-Aufgebot. Darunter Marc-André ter Stegen, der rund neun Monate nach seiner schweren Knieverletzung auf Anhieb anstelle von Oliver Baumann wieder im Tor stehen dürfte. „Ich habe schon oft betont, dass Marc unsere Nummer eins ist“, bekräftigte Nagelsmann bei der Nominierung. Auch Torjäger Niclas Füllkrug ist nach langer Zeit zurück.

Wer steht besonders im Fokus?

Natürlich Florian Wirtz - aber auch Joshua Kimmich. Neun Jahre nach seinem Debüt darf der Bayern-Profi die Nationalelf in seinem 100. Länderspiel gegen Portugal als Kapitän anführen. Und das daheim in München. Der 30-Jährige will nach etlichen Enttäuschungen in seiner DFB-Laufbahn diesmal unbedingt den Siegerpokal überreicht bekommen. „Für uns ist es wichtig, dass wir spüren, dass wir gegen die Topteams in Europa gewinnen können“, sagt Kimmich.

Was bedeutet die Wirtz-Rückkehr?

In der Münchner Arena werden sehr viele ganz genau auf den 22-Jährigen schauen. Die Bayern-Bosse wollten Wirtz unbedingt als ihren Königstransfer nach München holen. Doch den Jungstar zieht es aus Leverkusen zum englischen Meister FC Liverpool. Die Ablöse soll bis zu 150 Millionen Euro betragen. Gerade nach dem Ausfall des noch nicht wieder fitten Bayern-Stars Musiala freut sich Nagelsmann auf den im Viertelfinale gegen Italien verletzt fehlenden „Zauberer“ Wirtz: „Flo ist mit der außergewöhnlichste Spieler neben Jamal. Er wird uns hoffentlich mit schönen Aktionen im Spiel verzaubern.“

Wer ist neu dabei?

Stuttgarts DFB-Pokalsieger und Saison-Aufsteiger Nick Woltemade (23) und der von Hoffenheim zum FC Bayern wechselnde Youngster Tom Bischof (19) wurden erstmals eingeladen, aber mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Mittelfeld-Talent Bischof darf vor der Club-WM mit den Bayern beim A-Team mal reinschnuppern. Angreifer Woltemade reist dagegen als Soforthilfe für die ausgedünnte Offensive an. „Nick hat das Momentum gerade total auf seiner Seite. Er bringt außergewöhnliche Fähigkeiten mit“, schwärmt Nagelsmann.

Stößt noch ein Champions-League-Sieger zum Team?

Yann Bisseck könnte etwas später, aber dafür hochdekoriert zum Team stoßen. Der 24-Jährige, der im März gegen Italien debütierte, bestreitet am Samstag in München erst noch mit Inter Mailand das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain. Im DFB-Quartier werden sie die Daumen drücken.

Wo wohnt und trainiert das DFB-Team?

Kimmich und Co. beziehen einmal mehr Quartier im Homeground von DFB-Ausrüster Adidas in Franken. Wie schon bei der Heim-EM 2024 teilen sich jeweils vier Akteure die Zimmer in einem der Holzhäuser. Rund um den Pool ist der zentrale Treffpunkt. Trainiert wird auf dem direkt angrenzenden Platz.

Was passiert auf der Trainerbank?

Letztmals wird Sandro Wagner (37) als Co-Trainer an Nagelsmanns Seite sein. Während der Bundestrainer seinen Vertrag unlängst vorzeitig bis zur EM 2028 verlängerte, ist für den gleichaltrigen Wagner nach der Mini-EM Schluss beim Nationalteam. Der Ex-Profi will selbst Chefcoach sein. Diesen Wunsch erfüllt er sich beim Bundesligisten FC Augsburg. Wagners Nachfolge beim DFB-Team ist schon geklärt. Ex-Profi Benjamin Hübner, bislang Co-Trainer bei der TSG Hoffenheim, wird künftig bei Länderspielen neben Nagelsmann sitzen.

Was ist der Nations-League-Titel wert?

Ein Jahr vor der WM soll der Nations-League-Titel sportlich Rückenwind für die erste XXL-Endrunde mit 48 Teams in den USA, Kanada und Mexiko verleihen. Das Final Four lohnt sich aber auch finanziell. 2,25 Millionen Euro kassierte der DFB als A-Liga-Teilnehmer an Startgeld. Den gleichen Betrag gab es für Platz eins in der Gruppenphase. Die Finalteilnahme würde weitere 4,5 Millionen Euro einbringen, der erstmalige Gewinn der Nations League sogar sechs Millionen.