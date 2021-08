Zwei Gründerinnen aus Halle gewinnen „Digital Female Leader Award“

Halle (Saale)/MZ - Mit dem „Digital Female Leader Award“ werden Frauen ausgezeichnet, die mit ihrer Arbeit die Digitalisierung aktiv gestalten und vorantreiben. Binh Minh Herbst und Christin Marczinzik, die 2019 das Kreativstudio „A.MUSE“ in Halle gegründet haben, haben sich dafür beworben und wurden nominiert.

Zwei Gründerinnen erhalten eine Auszeichnung und wollen Mut machen

Der Award soll dazu dienen, Karrierwege von Frauen sichtbar zu machen. Binh Minh Herbst ist es wichtig, „jungen Frauen, Migrantinnen und Müttern zu zeigen, dass Frauen aktiv sind in der Digitalbranche, dass sie sich Sachen zutrauen und voranbringen“. Und sie will Mut machen. „Unsere Jugend ist durch die sozialen Medien etwas dünnhäutig geworden. Dort ist alles so makellos und viele fragen sich: Kann ich das?“

Bei A.MUSE werde Technologie auf emotionale und unterhaltsame Weise genutzt. So ist das Projekt „Songs of Cultures“ eine Fusion analoger und digitaler Medien. Es gibt echte Liederkarten mit QR-Code, den man mit dem Handy scannen kann. Plötzlich wird das Lied in einer anderen Sprache vorgesungen, Lampions oder ein Feuerwerk sind zu sehen. „Solche Tools helfen, Kulturen näherzubringen“, sagen die Gründerinnen. Bis Sonntag, 15. August, läuft die Abstimmung.