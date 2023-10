Geister und andere unheimliche Wesen locken tausende Besucher in den Bergzoo Halle. Warum kleine Gäste manchmal unerschrockener sind als große und was zu Halloween geplant ist.

Halle/MZ. - Es qualmt, unerklärliche Geräusche ertönen, und dann läuft da noch ein Werwolf herum. Malte guckt ihn sich an und muss kichern. Der Siebenjährige ist an diesem Samstagabend mit seinen Eltern auf dem Weg in den Bergzoo. Doch dieses Mal wollen sie nicht die Tiere sehen. Wie allen anderen Gästen in diesen Nacht steht ihnen Schauriges bevor: Der Reilsberg hat sich wie alle Jahre um Halloween in einen Gruselzoo verwandelt, und genau wegen dieses Spektakels hat Malte seine Eltern vom abendlichen Zoo-Besuch überzeugt.