Die Entscheidung ist am Dienstagabend gefallen. Es ist das größte Bauprojekt der Bundesregierung in diesem Jahrzehnt: 200 Millionen Euro sollen am Riebeckplatz in Halle in das neue Zukunftszentrum Deutsche Einheit investiert werden.

Halle will das Zukunftszentrum Deutsche Einheit direkt am Riebeckplatz bauen. Derzeit befindet sich dort ein Parkplatz (blaue Fläche).

Halle (Saale)/MZ/dpa - Das neue Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation soll nach Informationen der Mitteldeutschen Zeitung in Halle errichtet werden.

Nach einer mehrstündigen Beratung am Dienstag hat sich demnach in Berlin eine Jury für die größte Stadt Sachsen-Anhalts ausgesprochen. Im Rennen waren unter anderem Frankfurt (Oder) und Leipzig/Plauen, dazu Jena und Eisenach.

Zukunftszentrum kommt nach Halle: "Einmalige Nachricht für unsere Stadt"

„Das ist eine großartige, um nicht zu sagen: einmalige Nachricht für unsere Stadt, die Region und das Land Sachsen-Anhalt“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) laut Mitteilung am Dienstagabend. „Unser monatelanger, unermüdlicher Einsatz ist von Erfolg gekrönt“, sagte Geier.

Geier dankte allen Unterstützerinnen und Unterstützern in der Stadt, der Region und insbesondere auch im Land und im Bund. Dieser Erfolg sei eine Teamleistung über alle Ebenen hinweg, sagte Geier.

In dem Zukunftszentrum für Deutsche Einheit sollen die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft erforscht sowie Lebensleistungen gewürdigt werden. An diesem Mittwoch wird die Entscheidung im Bundeskabinett beraten, anschließend soll sie offiziell verkündet werden. Das Zentrum ist das größte einzelne Bauprojekt der Bundesregierung in diesem Jahrzehnt.

Neues Zukunftszentrum: Enges Rennen zwischen Halle und Frankfurt

200 Millionen Euro werden investiert, für den Betrieb wird der Bund jährlich 40 Millionen Euro bereitstellen.Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), nannte das Zentrum im Vorfeld „eines der wichtigsten Projekte für die Festigung der Deutschen Einheit und des Zusammenhalts in Europa“. Das Zentrum soll in Halle am überregional bedeutsamen Verkehrsknoten Riebeckplatz entstehen.

Der Entscheidung für Halle soll ein enges Rennen mit Frankfurt (Oder) vorangegangen sein. Halle habe am Ende aber das kompletteste und reifeste Konzept vorgelegt, hieß es in Jurykreisen.

Der Jury gehörten unter anderem die frühere Stasi-Beauftragte Marianne Birthler, der ehemalige Bundesminister Thomas de Maizière (CDU), Brandenburgs ehemaliger Ministerpräsident Matthias Platzeck, die Vorsitzende des Bundestag-Kultuausschusses Katrin Budde (beide SPD) und die frühere FDP-Vize Cornelia Pieper an.

Zukunftszentrum kommt nach Halle: Anfangs hatten auch Magdebug, Dessau und Wittenberg gehofft

In Sachsen-Anhalt hatten sich neben Halle ursprünglich auch Magdeburg, Dessau-Roßlau und Wittenberg Hoffnung auf eine Bewerbung gemacht. Sie scheiterten in der landesinternen Vorauswahl jedoch und zogen daraufhin ihre Bewerrbungen zu Gunsten von Halle zurück.

Von Anfang an stand fest, dass das Projekt Zukunftszentrum Deutsche Einheit in Ostdeutschland verwirklich werden soll.