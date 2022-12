Zu Weihnachten gibt es in Halle süße Giebichensteine

Immer mit Vollkorn: Bäckerei in Halle bietet in der Adventszeit ein besonderes Sortiment

Halle (Saale)/MZ - Oben und unten Lebkuchen, Schichten aus Marzipan und Orangen-Mirabellen-Marmelade als Füllung und drumherum Kuvertüre – Adventszeit ist in der Bäckerei „Vollkornliebchen“ die Zeit der Giebichensteine. „Wir haben in Halle schließlich keine Dominoburg“, erklärt Anke-Kirsten Bodemann, wie die weihnachtliche Leckerei zu ihrem Namen gekommen ist. Mit Gebäck aus der Bäckerei in der Großen Ulrichstraße auch die Region widerzuspiegeln ist ihr und ihrem Mann Hans-Joachim Bodemann-Strache ein wichtiges Anliegen. „Wir haben uns schließlich bewusst für Halle entschieden“, sagt die 45-Jährige. 2008 haben beide nach Jahren, in denen sie mit einer Reisebäckerei in ganz Europa unterwegs waren, ihr Geschäft in der Saalestadt eröffnet.