Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus steigt

In Halle hat es am Wochenende erneut neue Corona-Fälle gegeben (Symbolbild).

Halle (Saale)/MZ - In Halle steigt die Zahl der Patienten, die nach einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Am Sonntag informierte die Stadt über drei weitere Erkrankte, die in Kliniken liegen. Damit kletterte die Zahl der Covid-19-Patienten auf sieben, drei von ihnen werden auf Intensivstationen versorgt.

Nach den elf Neuinfektionen vom Samstag meldete das Gesundheitsamt am Sonntag fünf weitere positive Corona-Tests. Dennoch sank der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag um 2,09 auf nunmehr 25,56 Fälle.

Bei der Analyse der Infektionen vom Freitag bildeten Reiserückkehrer den Schwerpunkt. Bei den elf positiv Getesteten vom Samstag war es das private Umfeld. Für die am Sonntag gemeldeten Infizierten liegen noch keine Informationen zu den Infektionsquellen vor.