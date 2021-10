Wohnungsbrand in Halle: Feuerwehr rettet Mieter aus brennendem Schlafzimmer

Halle (Saale)/MZ - Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr ist es in der Niemeyer Straße in Halle zu einem Wohnungsbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, löschte die Feuerwehr den Brand und rettete einen Mann aus der betreffenden Wohnung.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brach der Brand im Schlafzimmers aus. Der 67-jährige Mieter zog sich Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht für den Verletzten demnach jedoch nicht. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.