Wohnung in Neustadt durch Brand völlig zerstört

Halle (Saale)/MZ/dkl - Eine Wohnung in einem Wohnblock in der Muldestraße in der Nördlichen Neustadt ist nach einem Brand am Mittwochmorgen nicht mehr bewohnbar. Der Polizei war gegen 8.30 Uhr ein Balkonbrand gemeldet worden. Als die Polizeibeamten kurz darauf eintrafen, befand sich niemand mehr in der Wohnung, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Zwei Hausbewohner wirden vorsorglich medizinisch untersucht, schwerere Verletzungen seien dabei aber nicht festgestellt worden. Im Zuge des Brandes war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Zur Brandursache und zur Höhe der entstandenen Schadens konnte dir Polizei zunächst keine Angaben machen.