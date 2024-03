Am Sonntagmittag kam es in Halle-Neustadt zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Ein Mensch wurde bei dem Feuer verletzt.

Wohnungsbrand in Halle-Neustadt: Feuerwehr im Einsatz - ein Anwohner verletzt

Brand in Halle

In Halle-Neustadt musste die Feuerwehr am Sonntag zu einer brennenden Wohnung ausrücken. Dichter Rauch stieg aus der Erdgeschosswohnung auf.

Halle (Saale)/MZ - Am Sonntagmittag kam es in Halle zu einem schweren Wohnungsbrand. Die Feuerwehr wurde gegen 12.45 Uhr in den Ernst-Barlach-Ring alarmiert. Bereits bei der Ankunft der ersten Einsatzkräfte schlugen den Feuerwehrleuten Flammen und dichter Rauch aus einer Erdgeschosswohnung entgegen.