Halle (Saale)/MZ. - Mitten am Tag streift ein Wolf durch Halle. Auf einem Video ist zu sehen, wie das Tier über die Gleise am Güterbahnhof springt und dann hinter einem Gebäude verschwindet. Ein Foto zeigt den Wolf zudem auf dem Gehweg beim Galgenberg. Vor einer Woche haben Passanten das Tier in Halles Norden beobachtet. Das Landesamt für Umweltschutz geht davon aus, dass der Wolf die Stadt wieder verlassen hat. Für Alfons-Josef Wolff, Jagdbeauftragter im Bereich Hohenthurm, ist der Vorfall jedoch ein weiteres Indiz dafür, wie stark sich der Wolf in der Region ausgebreitet hat.