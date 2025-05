Im botanischen Garten Halle können Besucher jetzt eine enorme Blütenvielfalt genießen. Welches besondere Gewächs jedes Frühjahr Neugierige in das Naturparadies am Kirchtor zieht.

Blütenvielfalt im botanischen Garten am halleschen Kirchtor: Oben sind Japanischer Ahorn (v.l.), Wildpflaume, Blut-Johannisbeere und der Ährige Scheinhasel zu sehen. In der unteren Reihe erblühen von links Chinesischer Katsurabaum, Forsythie, Zierquitte und Frühlingsspiere.

Halle (Saale)/MZ. - „Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus“ heißt es in einem alten Frühlingslied. Auch Halles botanischer Garten lockt derzeit mit einer ungeheuren Blüten-, Farben- und Formenvielfalt. Ob Rosa, Weiß, Violett oder Gelb – Besucher des beliebten Naturrefugiums am Kirchtor haben ihre Freude an Gehölzen, Blumen, Bäumen und Sträuchern, die in allen Farben erblühen.